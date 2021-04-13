В Тюменской области пятый день ищут 33-летнего Ивана Сташкова

Фото: Лиза Алерт

В Тюменской области ищут 33-летнего Сташкова Ивана Станиславовича (1988 г. р.), который 9 апреля вышел из дома в поселке Новоселезнево Казанского района и до настоящего момента не вернулся.

Приметы: рост 185 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, черные ботинки и черную кепку, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Фото: Лиза Алерт

Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Ивана, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Дмитрию: 8-908-874-56-55

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