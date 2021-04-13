Тюменец силой отобрал 10 тысяч рублей у ученика лицея, настигнув его на улице Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту вымогательства возбудили в отношении 18-летнего парня, который силой похитил у ученика лицея 10 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сообщение о преступлении поступило в отдел полиции № 1 г. Тюмени в пятницу, 9 апреля.

В ведомстве рассказали, что потерпевший находился в одном из тюменских торговых центров. Там парень снял деньги в банкомате, свидетелем чего стал злоумышленник. Юноша настиг заявителя на улице, пригрозил ему расправой, отобрал у него деньги и скрылся. К счастью, оперативники задержали похитителя по горячим следам, но тот успел потратить около 2 тысяч рублей. Оставшуюся сумму полицейские изъяли и отдали потерпевшему.

Вымогателю может грозить до 4 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.