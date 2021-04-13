Тюменская область вошла в число лидеров по количеству жилья в продаже на сайте ДомКлик. Фото - Сбер.

Тюменская область вошла в число регионов – лидеров по количеству продаваемого жилья на сайте «ДомКлик». С помощью сервиса в регионе можно приобрести более 50 тысяч квартир на рынке вторичного жилья и более 8 тысяч на первичном рынке.

Больше всего квартир на продажу в России за последний месяц выставлено в Краснодарском крае. По данным сервиса «ДомКлик», регион лидирует по общему количеству лотов – 79 889 квартир на вторичном и первичном рынках. При этом по количеству продаваемого вторичного жилья этот субъект является абсолютным лидером – больше 64 200 квартир.

На втором месте по количеству продаваемых квартир – Санкт-Петербург. Здесь за последние 30 дней на DomClick.ru появилось 43 996 объявлений о продаже готового жилья и 33 842 объявления – новостройки.

Третье место – Москва. В столице на продажу выставлено 70 304 лота: 46 813 квартир продаётся на вторичном рынке и 23 491 – в новых домах.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– На «ДомКлик» вы можете решить любой вопрос с недвижимостью онлайн, не выходя из дома, – поиск, покупка, продажа, аренда, оформление ипотеки и безопасное проведение сделок. Подписание документов, электронная регистрация и безопасные расчеты проводятся за один визит в офис Сбербанка. В первом квартале 2021 года Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало ипотечных кредитов на сумму 9,4 миллиарда рублей – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С помощью кредитных средств банка свои жилищные условия улучшили порядка 4 тысяч семей Тюменской области. Из них порядка 25 процентов подали заявку на ипотеку через «ДомКлик».

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