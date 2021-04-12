На тюменской Лесобазе горело поле. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

У объездной дороги в районе Лесобазы в Тюмени горело поле. Горожане запечатлели масштабное ЧП на свои фотоаппараты.

– Вызов поступил в 21.26. Полностью потушить возгорание на площади 500 квадратных метров удалось к 22.46. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего. Специалисты подчеркивают, что главная причина пожаров в полях и лесах связана с человеком.