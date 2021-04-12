От тюменцев ждут фотографии на космическую тематику. Фото - "Старая башня" в ВК.

От тюменцев ждут фотографии на космическую тематику. Дело в том, что в областной научной библиотеке имени Менделеева проходит акция «По следам космических достижений». Принять участие в ней может каждый

Подписчикам библиотеки в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram необходимо сделать фотографию с космическими достижениями на улицах Тюмени. Например, у памятника культуры, с наименованием улиц или оставить след самостоятельно (рисунки на асфальте, макеты Солнечной системы, фото в костюмах и прочее). После этого надо выложить фотографию у себя на страничке с хештегами #БиблиотекаМенделеева, #РДШ, #НаукаРДШ, #ДеньКосмонавтикиРДШ.

– Тюменцы всегда очень активно поддерживают подобные инициативы. Например, в этом году у нас проходила подобная акция, приуроченная ко дню присоединения Крыма к России, и наши читатели порадовали активностью, – сообщила начальник отдела социокультурных проектов Евгения Гаева.