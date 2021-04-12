Тюменец похитил 100 тысяч рублей с работы после ссоры с женой. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 3 по Тюмени поступило сообщение от предпринимателя о том, что из его магазина неизвестный украл сейф, в котором находилось около 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя, который непродолжительное время работал тут продавцом.

Как пояснил задержанный, на совершение преступления его подтолкнуло сложное материальное положение. По версии следствия, в день совершения преступления мужчина в очередной раз поссорился со своей супругой, после чего вспомнил о том, что недавно на работе проводили инкассацию и все денежные средства убрали в сейф, хранившийся там же. Приехав на место преступления, злоумышленник проник внутрь, похитил сейф с деньгами и скрылся.

– Вырученные деньги тюменец тратил на личные нужды, однако всё потратить не успел. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого около 63 тысяч рублей и приобретенный на краденые деньги телефон, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.