Тюменцам рассказали, куда сообщить об открытом люке на крышу. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам рассказали, куда сообщить об открытом люке на крышу. В этом поможет городской портал «Тюмень – наш дом».

В местной администрации заявили, что подвалы и чердаки многоквартирных домов должны быть закрыты. Управляющим компаниям постоянно об этом напоминают. Войти в подвал или подняться на крышу могут только работники организаций по обслуживанию жилищного фонда или эксплуатационных организаций, оборудование которых там расположено.

– Двери или люки для выхода на кровлю должны быть всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй – в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая надпись на люке, – отметили в ведомстве.

Если вы увидели открытый люк/дверь на крышу или в подвал, чтобы предотвратить несчастье, сообщите на портал «Тюмень – наш дом» в категорию «Беспрепятственный доступ в подвал/чердачное помещение многоквартирного дома».