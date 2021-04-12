В Тюмени недовольный продавец повздорил с женщиной и разбил ей машину. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 7 Тюмени поступило заявление от 25-летней местной жительницы о том, что мужчина повредил ее «Мазду». Девушка пояснила, что припарковала автомобиль у одного из продуктовых магазинов на улице Амурской.

Выйдя из машины, она обратила внимание, что на лобовом стекле образовалась наледь, и решила ее убрать. Отколовшийся лёд горожанка бросила около машины. Это не понравилось владельцу магазина, он сделал замечание. Между ними завязался словесный конфликт, в результате которого мужчина взял кусок наледи и бросил в лобовое стекло автомобиля.

– После полученного сообщения сотрудники полиции выехали на место происшествия, откуда доставили в отдел полиции всех участников конфликта для выяснения обстоятельств. Подозреваемым оказался ранее судимый 52-летний местный житель. В ходе проведенной экспертизы установлен ущерб – около 10 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленник отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отделом дознания в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.