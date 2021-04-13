В Тюмени около ТРЦ бандит, угрожая расправой, отобрал у студента деньги . Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 1 города Тюмени поступило сообщение от учащегося лицея. Молодой человек сообщил, что неизвестный, угрожая, похитил у него 10 тысяч рублей.

Оперативники установили детали случившегося и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался безработный 18-летний местный житель. По версии дознавателя, потерпевший находился в одном из торговых центров города. Там молодой человек снял в банкомате деньги, свидетелем чего стал злоумышленник.

– Настигнув заявителя на улице, он пригрозил ему расправой, отнял деньги и скрылся в неизвестном направлении. К моменту задержания злоумышленник успел потратить около двух тысяч рублей, оставшуюся сумму полицейские изъяли и вернули потерпевшему, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.