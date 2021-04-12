В Тюмени подвели итоги онлайн-челленджа «Факты говорят». Фото - "Добровольческое движение | Тюменская область" в ВК.

В Тюмени подвели итоги онлайн-челленджа «Факты говорят». Его накануне Дня космонавтики провел координационный ресурсный центр добровольцев региона.

– Участникам нужно было найти несколько интересных фактов о космонавтике, к примеру о ракетах, спутниках или героях космоса, и опубликовать их в своих социальных сетях под хештегом #доброволец72, – напомнили организаторы

Пост участники дублировали в сообщения группы до 11 апреля. Обладателям редких фактов подарили имиджевые подарки, а их посты опубликовали в группе добровольческого движения. Лучшими сыщиками фактов оказались Елизавета Козина, Марина Дементьева, Анастасия Ерохина и Наталья Канцлер.