Жителей Тюмени приглашают на выставку из арт-объектов о космосе.

Жителей Тюмени приглашают на выставку из арт-объектов о космосе «108 минут до Космоса». Мероприятие проходит в театральном центре «Космос» и продлится до 30 апреля. Вход бесплатный.

– В холле представлены несколько тематических арт-объектов. Например, импровизированный космодром со светящимися взлетающими ракетами, зеркальные планеты, выглядывающие из стены, большие картонные ракеты, а также космонавты в шлемах, – рассказали в МТЦ.

Сегодня, 12 апреля, в 17.00 возле центра состоится перформанс, в ходе которого художники под живую музыку будут рисовать космические арты. Мероприятие будет длиться ровно 108 минут.