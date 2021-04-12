В Тюмени врачи вытащили из носа малыша витаминку

В Тюмени врачи вытащили из носа малыша витамину. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи экстренно оказали помощь двухлетнему малышу, у которого в носу застряла круглая витаминка. Инородное тело застряло так глубоко, что не могло вылететь даже при чихании.

Мама юного горожанина сразу же позвонила в скорую. Диспетчер ей пояснил, что доставать витаминку руками и даже подручными средствами не стоит, так как можно протолкнуть ее еще дальше. Прежде всего надо взять ребенка на руки и успокоить. Медики доставили маленького пациента в областную клиническую больницу № 2, где избавили от чужеродного объекта.

– Ребенка старше двух лет попросите наклонить голову вперед и дышать ртом: так инородное тело с потоком воздуха не пройдет дальше по дыхательным путям. Затем попросите сделать вдох через рот, а выдох через нос, в этот момент родитель перекрывает свободный носовой вход пальцем, – поясняют специалисты.

Напоминаем, что вызов скорой помощи с мобильного телефона осуществляется по номерам 103, 112, со стационарного телефона – 03, 112. Если рядом еще есть очевидцы, попросите их вызвать скорую помощь, пока вы заняты оказанием первой помощи. Скорее всего, они это уже сделали, но лучше в этом убедиться.