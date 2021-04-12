Юные жители Тюмени расширили свои знания о космосе

Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова

В честь празднования Дня космонавтики Музейный комплекс имени Словцова устроил для юных тюменцев по-настоящему «космические» выходные.

Так, в субботу и воскресенье, 10 и 11 апреля, на интерактивном мероприятии «Космос нас зовёт!» участники узнали о небесных телах, современных космических аппаратах, космонавтах и особенностях нахождения человека в открытом космосе. А ещё дети приняли участие в мастер-классе, который проходил в необычной технике – граттаж (способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью).

Стоимость посещения составила 200 рублей, но при покупке билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения цена составила 190 рублей. Продолжительность интерактива составила 1 час.