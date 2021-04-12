Губернатор Тюменской области перенес операцию. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области перенес операцию на плече. Александра Моора, как оказалось, давно беспокоила старая травма, связанная со спортом.

– Отпуск прошел плодотворно. На прошлой неделе наконец-то решился на операцию на плече. Старая спортивная травма. Врачи посоветовали не тянуть, – рассказал глава региона на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

По словам губернатора, сейчас он чувствует себя хорошо: «Попробовал подписать документ. Получилось!». Подписчики Александра Моора, в свою очередь, пожелали ему скорейшего выздоровления.