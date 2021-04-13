Погода на 13 апреля в Тюмени: пошла жара

Тюменцам обещают теплую погоду. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 апреля, небо в Тюмени будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, днем – плюс 13 – 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 8 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

Церковь отмечает день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли – к грозе.