В Тюменской области за минувшую неделю произошло 90 пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 90 пожаров. Эвакуировано восемь человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 76 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части. Более 40 раз сотрудники пожарно-спасательных подразделений оказывали помощь населению.

– Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. Любая неосторожность с огнем, тем более пал травы может привести к пожару. Мусор на дачных и приусадебных участках следует своевременно убирать и утилизировать, а не сжигать, особенно в теплую ветреную погоду. На участках также должны быть установлены ёмкости для воды, подъезды пожарной техники к водоисточникам должны быть расчищены и свободны, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также посоветовали не оставлять детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.