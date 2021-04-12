В Тюмени аэропорт Рощино перешел на летнее расписание. Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК.

В Тюмени аэропорт Рощино перешел на летнее расписание. Из местной воздушной гавани будут летать самолеты как по России (34 маршрута), так и за рубеж.

– Программа международных рейсов на летний период уже сформирована, но в нее поступают корректировки. Заявки имеются от шести авиакомпаний по семи международным направлениям: Турция (Анталья), ОАЭ (Шарджа), Таиланд (Паттайя), Кипр (Ларнака), Киргизия (Бишкек, Ош), Вьетнам (Камрань), – рассказали в пресс-службе аэропорта, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменский аэропорт «Рощино» стал доступнее для общественного транспорта. Туда запустили дополнительные рейсы маршрутов №1 и №54. Но не каждый автобус на этих линиях доезжает до аэропорта.

С каждого из них туда и обратно отправляется лишь четыре рейса утром и в послеобеденное время. Автобусы №1 будут отправляться с остановки «Улица Таврическая» в 07:25, 08:31, 16:30 и 17:35. Примерно в этот же период времени в аэропорт ездит и маршрут № 54. От остановки «Рощинское кольцо» в аэропорт можно уехать в 07:37, 08:28, 15:52 и 17:40.