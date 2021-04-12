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Происшествия12 апреля 2021 7:27

Тоболяк украл деньги коллеги, который забыл барсетку на работе

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тоболяк украл деньги коллеги, который забыл барсетку на работе.

Тоболяк украл деньги коллеги, который забыл барсетку на работе.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тобольской полиции поступило сообщение о хищении пяти тысяч рублей от местного жителя. Полицейские установили, что потерпевший поместил барсетку с деньгами и личными документами в шкафчике в подсобном помещении на работе. По окончании трудового дня мужчина обнаружил пропажу купюры.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен коллега заявителя. 24-летний тоболяк задержан и доставлен в отдел полиции.

– Задержанный пояснил, что при смене одежды в подсобном помещении заметил, что шкафчик, где находились вещи потерпевшего, приоткрыт и у него возник умысел на хищение какого-либо ценного имущества. Деньги он потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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