Погода на 12 апреля в Тюмени: утренний дождь закончится ближе к середине дня

В Тюмени утренний дождь закончится ближе к середине дня. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 апреля, почти весь день в Тюмени погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 7 – 8 градусов, днем – плюс 12 – 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 – 9 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. 12 апреля в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные – весна будет холодная и долгая, а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов, жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.