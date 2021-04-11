В Тюмени завершился турнир ММА-2021

Фото: Евгений Бушуев

В Тюмени 11 апреля завершился городской турнир по смешанным боевым единоборствам ММА-2021.

36 спортсменов - юноши от 12 до 17 лет и мужчины от 18 лет и старше в весовых категориях от 32 до 120 килограмм участвовали в финале соревнований.

Чемпионом среди юношей в возрастной категории 12-13 лет в весе до 36 килограмм стал Адам Джабраилов, в весе до 40 кг - Савелий Семенов.

В возрастной категории 14-15 лет в весе до 48 килограмм одержал победу Камиль Исмаилов, в весе до 52 килограмм - Далер Ахтамов.

В возрастной категории 16-17 лет в весе до 48 килограмм победителем стал Данил Тулубаев, в весе до 57 килограмм - Али Алиев, в весе до 61,2 килограмм - Альберт Вернедубов, в весе до 65,8 килограмм - Нахид Керимов, в весе до 70,3 килограмм - Ислам Ясаев, в весе до 77,1 килограмм - Ренат Урозаев. Среди мужчин в весовой категории до 52,2 килограмм титул чемпиона завоевал Исломджон Мараджабов, в весе до 56,7 килограмм - Бежан Ахмедов, в весе до 61,2 килограмм - Александр Купп, в весе до 65,8 килограмм - Эйнуллах Маммедгусейнов, в весе до 70,3 килограмм - Муслим Албогачиев, в весе до 77,1 килограмм - Руслан Багомедов, в весе до 83,9 килограмм - Магомед Гандолоев. Клуб «Раджа Файт» одержал победу в командном зачете. Спортсмены, представляющие клуб, набрали 124 очка. На втором месте центр ММА -119 очков, на третьем - Tyumen Top Team, 114 очков.

- Турнир прошел успешно. Развитие массового спорта и физкультуры, наряду с образованием, здравоохранением, созданием комфортной городской среды, входит в число важнейших направлений моей депутатской деятельности», - подчеркнул депутат Тюменской областной думы, вице-президент региональной федерации ММА Сергей Романов.

В Тюмени ММА развивают 8 спортивных клубов, смешанными единоборствами занимаются около 400 человек. - Смешанные боевые единоборства ММА популярны не только в Тюмени, этот вид спорта сейчас везде набирает обороты. Поэтому наша задача - дать ему крылья, помочь административно и финансово, чтобы ребята могли тренироваться, ездить на соревнования, завоевывать награды и защищать спортивную честь Тюменской области. Потенциал для этого есть - у нас очень сильная команда, - с гордостью поделился Сергей Романов.