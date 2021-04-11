Тюменцы узнали ответы на самые интересующие вопросы об услугах почты

Почта России Фото: Виктория Стеблова

Ряд дистанционных сервисов был создан в 2020 году. Некоторые услуги можно получить бесплатно в мобильном приложении «Почты России».

Корреспондент Megatyumen.ru выяснил в пресс-службе регионального УФПС Тюменской области самые популярные вопросы, ответы на которые интересуют многих людей.

Какая самая востребованная почтовая онлайн-услуга?

«Отслеживание отправлений по трек-номеру» занимает первое место среди услуг. Эта функция позволяет отследить почтовое отправление на любом этапе обработки. А почтовый калькулятор поможет рассчитать сумму за пересылку и узнать сроки доставки почтового отправления.

Как узнать верный индекс организации?

В мобильном приложении есть функция «поиск индекса». Необходимо выбрать свой почтовый адрес и сохранить его в приложении. Не стоит искать адрес в интернете. Достоверная информация находится только на сайтах «Почты России»: индекс, адрес, график работы и т. д.

Можно ли отправить посылку за 5 минут?

Такое действие возможно. Для этого необходимо самостоятельно в режиме онлайн заполнить и распечатать адресный ярлык, наклеить его на посылку и оплатить. Вам останется только прийти в ближайшее почтовое отделение и отдать посылку оператору. Оплата резервируется. Если вес посылки окажется меньше, чем вы указали, то разница в оплате вернется на вашу банковскую карту.

Для кого онлайн-услуги особенно актуальны?

Около 60 тысяч жителей Тюменской области подключили мобильное приложение, из них 94% регулярно отслеживают регистрируемые почтовые отправления.

С апреля покупатели новых смартфонов смогут установить приложение при первом запуске нового устройства и сразу начать пользоваться нужными сервисами.