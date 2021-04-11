Региональное отделение Российского движения школьников отпразднуют свой первый юбилей

Рисунки детей Фото: Виктория Стеблова

Региональное отделение Российского движения школьников в Тюменской области готовится отмечать свой первый юбилей. За 5 лет количество площадок в области увеличилось в десятки раз.

Отделение РДШ в Тюменской области появилось 14 апреля 2016 года. Пилотными площадками стали 10 школ Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковского ГО и районов. Сегодня их в регионе более 300.

Председатель регионального отделения Наталья Ахлюстина рассказала, что за 5 лет отделение РДШ реализовало много проектов.Все они важны как для организаторов, так и для школьников.

– Мы стараемся ориентироваться на запросы самих ребят. Подростки хотели, чтобы в регионе появился аналог «Студенческой весны», но для школьников, и мы придумали «Арт-экспресс РДШ». Мы начали финансово поддерживать инициативы школьников в возрасте от 14 лет ещё до того, как это сделала Росмолодежь, за эти годы реализовано более 100 разных инициатив, - рассказала Наталья «Вслух.ру».

Большое внимание региональное отделение уделяет социальным сетям детей. Медианаправление популярно среди школьников.

В честь юбилея тюменское отделение объявили конкурс видеороликов.

– Ребята могут снять мини-фильмы о том, как зародилась движение у них в школе или муниципалитете. Мы уже сейчас начинаем заботиться о сохранении истории движения и фиксации значимых фактов, – поделилась Наталья.

Сам праздник команда тюменского отделения РДШ отпразднует на региональной медиасмене в лагере «Остров детства». Там участники движения устроят концерт и обменяются подарками.