В Нижней Тавде открылся кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Медицинский кабинет

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в поликлиниках Тюменской области продолжают открываться кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кабинет в Нижней Тавде стал десятым по счету, в скором времени они появятся во всех муниципалитетах региона.

- Мы только начали работать, однако в предрегистр внесено уже больше полусотни пациентов, которых мы на этой неделе начали приглашать на первичный прием, – поделился врач-терапевт Регина Мирюгина.

- Речь идет о наших земляках, много лет получающих медицинскую помощь в ОБ №15, - рассказывает о пациентах кабинета ХСН заведующая поликлиникой №15 (Н.Тавда) Екатерина Клинкова. - Мы знаем их, наблюдаем. Возможно, из более чем 15 тысяч прикрепленного населения помощь специалиста такого кабинета понадобится примерно десяти процентам, преимущественно людям старше 60 лет.

Врачи готовы бороться, чтобы болезни сердечно-сосудистой системы, находящиеся сейчас на первом месте по смертности, сдали позиции.

Кабинеты ХСН уже есть в поликлиниках Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска, Тюменского района, и еще пяти поликлиниках города Тюмени.