Транспорт для перевозки детей

В Тюмени состоялась региональная конференция «Новые горизонты», на которой обсудили постинтернатное сопровождение детей-сирот. Все гости встречи обсуждали создание единого профобразовательного пространства для выпускников учреждений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Участники мероприятия стремятся обеспечить к каждому ребенку индивидуальный подход и возможность получения качественного образования.

– Собрались представители основных ведомств, ответственных за эту работу: департаменты соцразвития, здравоохранения, департамент занятости населения, различные НКО, – перечислила в разговоре с корреспондентом издания «Тюменская область сегодня» директор центра «Семья» Елена Перминова.

По словам директора центра, итогом встречи стало заключение вариативных соглашений о том, как улучшить процесс адаптации детей сирот.

– Выясняли, как удачнее сформировать для детей образовательные траектории, процесс получения профессии. Особенность этого года в том, что выпускниками стали около 50 опекунов, которые будут поступать в учреждения профобразования, – отметила Елена Перминова.

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» является социальным учреждением, предоставляющим полный комплекс услуг для помощи детям.