Подготовка к 9 маю началась в Тобольске

Вечный огонь Фото: Виктория Стеблова

В Тобольске обсудили подготовку к проведению праздничных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с учетом санитарно-противоэпидемических требований

В пресс-службе администрации объяснили, что мероприятия и формат их проведения напрямую зависят от ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

При сохранении ограничений мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Об этом сообщила директор департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска Елена Распопова.

Если же ограничения будут сняты, то в Тобольске пройдет много различных активных мероприятий. Например, в преддверии празднования пройдут субботник «Память поколений», кинолектории о Великой Отечественной войне и другие мероприятия.

Тоболяков на Красной площади 3 мая ждет арт-моб «Победа», 7 мая митинги, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также шествие «Бессмертный полк» микрорайонах, 8 мая – праздничные концерты.

Главные мероприятия праздника, которые будут проходить 9 мая, начнутся с шествия «Бессмертный полк» по улице Ремезова.

В этот праздничный день всех горожан ждет концерт «Весна. Май. Победа», пройдет массовый танец «Рио-Рита» - радость Победы», танцевальный вечер отдыха и караоке-программа, будут работать различные интерактивные площадки. В 18.:55 тоболяки присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания». Завершится праздничная программа в 22.00 праздничным фейерверком на Красной площади кремля.