Жители Тюмени узнают, что думали древние люди о космосе

Фото: Археологический музей-заповедник

В Тюмени 11 апреля пройдет необычная экскурсия под названием «Космос глазами древних». Мероприятие пройдет в тюменском археологическом музее-заповеднике. Ключевыми темами встречи станут рассуждения о чем думали наши предки, глядя на звездное небо и как представляли космос.

- Мероприятие эксклюзивное, оно будет проходить накануне Дня космонавтики – только один раз. Тематическая экскурсия посвящена космосу и звездному небу в культуре и жизни древнего человека, - рассказал заведующий музеем-заповедником Кирилл Груздов корреспонденту «Тюменской области сегодня».

Встреча будет проходить на территории постоянной экспозиции. Однако нововведения все так есть. Если раньше экскурсию проводили, основываясь исключительно на историческую часть, то теперь она будет организована в новом ключе - мифологическом.

Посетители музея узнают о мировоззрении древних людей, их понимании происхождения Вселенной, как эволюционировал мир и сознание человека. Вся экскурсия будет основываться на мифологии, археологические предметы станут лишь вспомогательным инструментом.

- Мы покажем мифологические, культовые экспонаты, амулеты, предметы жертвоприношения, идолы, которыми располагает фонд музея, в новом их значении – как модель космоса в мировоззрении древних, - подчеркнул автор экскурсии Эдуард Гаврищук.