Погода на 11 апреля 2021 года в Тюмени: переменная облачность

Весеннее небо Фото: Виктория Стеблова

Сегодня, 11 апреля, на территории Тюменской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с, температура +4,-1, днем в Уватском районе небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура +12,+17, местами +7,+12.

В этот день на Руси отдавали дань самому любимому в народе дереву — берёзу. Березу считали деревом жизни, здоровья и света.

В этот день люди выходили в берёзовую рощу для того чтобы слушать деревья, а заодно посмотреть не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ.