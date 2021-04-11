Мультицентр в Тобольске создал дополнение о космических профессиях к настольной игре «Кадры будущего»

Настольные игры Фото: Виктория Стеблова

С помощью настольной игры для школьников «Кадры будущего» можно узнать о востребованных в ближайшее десятилетие профессиях и понять, какие профессиональные навыки необходимо развивать для их освоения. Совместно с московским инженером ракетно-космических систем были созданы «Космические» карточки, которые выйдут в апреле.

Выход дополнительного набора профессий будет связан непосредственно с космосом. Денис Прудник, основатель и руководитель проекта мыверимвкосмос.рф, помог разработать карточки для игры. На данный момент он руководит школьным космическим музеем в Москве. Помимо этого, Денис Прудник участвовал в отборе в отряд космонавтов Роскосмоса.

Со стандартным набором профессий, подходящих «гуманитариям» и «технарям», ученики 10-х классов тобольских школ познакомились в декабре прошлого года. Ребята узнали, какие навыки необходимы проектировщику 3d-печати в строительстве, science-художнику, организатору проектного обучения, и многое другое.

- Профессия «космонавт» – одна из самых загадочных, уникальных и притягательных для детей и взрослых. В процессе игры школьники узнают, как совместить свои научные интересы с темой космоса и как реализовать себя в данной сфере, не совершая полета, – рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова.

Подать заявку на участие в игре от учебного коллектива на площадке мультицентра можно по телефону 26-26-96.