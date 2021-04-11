В Тюменской области ежегодно увеличивается число сельхозпредприятий

Картофель в магазинах

В Тюменской области ежегодно увеличивается число различных видов продукции, выпускаемой сельхозпредприятиями. В 2021 году количество предприятий превысило 700 наименований.

Заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов рассказал, что в структуре агропромышленного комплекса района ещё с советских времён присутствуют производство и переработка. В последние годы большая часть из них значительно увеличила объемы выпускаемой продукции.

- Стабильно высокие результаты удаётся получить, в том числе, и за счёт улучшения производительности труда. И нацпроект с одноимённым названием этому в помощь. Сегодня все наши сельхозпредприятия чувствуют себя достаточно уверенно на рынке, чему способствует постоянное обновление ассортимента. Здесь безусловный лидер - птицефабрика «Тюменский бройлер». Новинки также постоянно появляются на молочном заводе в Боровском, на кролиководческом комплексе «Рощинский» и кондитерских фабриках. Подтягивается и малый бизнес в лице частных сыроварен и хлебопекарен, - подчеркнул заместитель главы.

Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» имеет самый большой ассортимент, около 200 наименований.

- Главное не останавливаться на достигнутом, - говорит директор предприятия Оксана Величко.

Также директор предприятия рассказала, что их специалисты ежегодно выводят на рынок новые виды продукции.

- Текущий год не исключение, вскоре на прилавках появится халяльная колбаса. Создавая ее, мы в первую очередь ориентировались на покупателей, исповедующих ислам, но, практика показала, что ее с удовольствием покупают и другие категории потребителей, - поделилась Оксана Величко.