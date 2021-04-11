Молодежь Ишима создала арт-объект ко Дню космонавтики

Мотивационные проекты Фото: Виктория Стеблова

В Ишиме 12 апреля появится новый арт-объект. Это три плаката размером 1,5х1,5 с изображением космонавтов и мотивационными надписями о том, что каждый человек может добиться любых высот. Плакаты приурочены ко Дню космонавтики и находятся на улице Ленина, напротив остановки «Детская поликлиника». Арт-объект содержит 3 надписи: «Даже если сомневаешься, не переживай», «Ты можешь всё», «Ни у кого не получается с первого раза и это нормально». Эскизы разработаны и нарисованы художниками медиаштаба «Всети» при мультицентре «Моя территория» в Ишиме.

У изображения с надписью «Ты можешь всё» вместо стекла на шлеме размещено зеркало. Так создатели хотели донести до жителей города, что все идеи, которые возникают у людей — осуществимы. Еще 60 лет назад полет в космос считался невозможным, а сегодня он осваивается все активнее.

- Все процессы в мире формируются из наших личных качеств и ценностей. Если человек в себя верит - любая идея осуществима. Эту точку зрения мы отразили в арт-объекте. Необходимо быть честным с собой, не обращать внимания на мнения окружающих и следовать за своими идеями. Быть тем, кто отражается в круглом зеркале и помнить: «Ты можешь всё», — комментирует Ксения Фомина, художник, один из создателей эскиза арт-объекта.