Идею создания парка национальных культур поддержали казахи Голышмановского округа

Парк в теплое время года

Председатель Национально-культурной автономии казахов Голышмановского городского округа, ветеран органов внутренних дел Дуйсенбай Беккожинов рассказал корреспонденту «Тюменской линии» о том, что Голышмановская казахская община поддерживает общественную идею о создании парка национальных культур в окрестностях деревни Земляная.

- Голышмановская казахская молодежь тянется к национальной культуре, к своим корням. С помощью администрации городского округа и региональной Национально-культурной автономии казахов мы открыли класс по изучению казахского языка, культуры и традиций. Многие молодые родители привели туда своих ребятишек», - рассказал мужчина.

На месте, где планируется построить парк, в марте 2021 года, уже прошел казахский национальный праздник Наурыз, в котором приняли участие представители многих национальностей.

Поддержал идею о создании парка председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, член президиума Всемирной Ассоциации казахов Есенгалий Ибраев.

- Мы с удовольствием поможем в реализации этого замечательного проекта, - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков уверен, что парк может стать местом притяжения для предпринимателей, работающих в сфере туризма и отдыха.