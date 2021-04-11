Тюменских школьников приглашают принять участие в конкурсе видеорецептов

Полезный перекус Фото: Виктория Стеблова

Юных любителей кулинарии и представитель ЗОЖ из Тюмени приглашают принять участие в "Кулинарном поединке". Учащимся 5-7 классов предлагают испытать свои силы в конкурсе, где выберут лучший видеорецепт полезного перекуса. В Центре гигиены и эпидемиологии корреспондент издания «Тюменская область сегодня» выяснил, что мероприятие состоится с 7 по 30 апреля.

- Конкурс для тех, кто умеет и любит готовить, держит в уме отличный рецепт правильного перекуса. Необходимо записать на видео процесс приготовления, прислать ролик нам. Авторы трех лучших работ получат памятные призы, - объяснили условия участия в конкурсе сотрудники Центра гигиены.

КСТАТИ!

В съемочном процессе ролика можно использовать монтаж и любые приемы оформления. Также можно обратиться за помощью к родным и близким. Главное не забывать, чтобы перекус отвечал принципам ЗОЖ, а ролик был не более 5 минут длительностью. Чтобы принять участие, нужно скачать положение с анкетой участника. Готовый видеорецепт нужно отправить на электронную почту orgotdel@fguz-tyumen.ru.