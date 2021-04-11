«Волонтеры Победы» провели онлайн-игру «Космос рядом»

Фото: космосрядом.рф

В этом году отмечается юбилейная дата с момента покорения космоса человеком. В честь 60-летия этого события ВОД «Волонтеры Победы» проведут всероссийскую интеллектуальную онлайн-игру «Космос рядом». Мероприятие состоится 11 апреля 2021 года. Онлайн-игра будет проходить для участников старше 14 лет.

Встреча будет посвящена космическим достижениям России. Гости увидят объекты космической отрасли, а также космонавтов и Героев России.

Ветеран Великой Отечественной войны Козлов Николай Петрович принял участие в подготовке мероприятия. Николай Петрович занимался подготовкой пункта управления, а потом и отслеживанием траектории первого спутника Земли и первого полета космического корабля, пилотируемого Юрием Гагариным. Он имеет большой опыт работы с личным составом первого отряда космонавтов СССР, а также лично с известным конструктором С. П. Королевым. Все составляющие онлайн-игры предварительно пройдут специальную экспертизу. Само мероприятие вошло в план Года науки и технологий.

Ценные призы ожидают самых лучших участников игры.