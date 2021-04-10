Владимир Селиванов: «Всё чаще качество медицины зависит от толщины кошелька». Скриншот из видео.

В Екатеринбурге накануне, 9 апреля, прошел VI межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому». На нем выступил председатель правления регионального отделения ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ в Тюменской области Владимир Селиванов.

– Как-то незаметно медицину и здравоохранение из одного из важнейших факторов, определяющих качество жизни в стране и в каждом регионе, превратили в коммерческую «сферу услуг». Получить качественное, да ещё и бесплатное лечение сегодня – скорее удача и чудо, чем правило. Всё чаще качество медицины зависит от «толщины кошелька», особенно для жителей глубинки. Это совершенно нетерпимая ситуация, которую нужно кардинально менять, – заявил Селиванов.

Отметим, что основной темой стало медико-социальное благополучие старшего поколения в России. Организаторами форума выступила Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и общероссийская общественная организация «Общество врачей России», подписавшие 26 марта соглашение о сотрудничестве.