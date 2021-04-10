В Тюмени пройдет акция «108 минут до „Космоса“». Фото - "Космос | Молодежный театральный центр" в ВК.

Молодежный театральный центр «Космос» 12 апреля в 17:00 проведет акцию «108 минут до „Космоса“». Художники нарисуют арты на космическую тему под живую музыку.

Перформанс начнется у театрального центра «Космос». На фасаде разместят шесть белых баннеров, на которых художники за 108 минут под живую музыку будут рисовать космические арты. Рисовать будут тюменские художники: Иван Иванов, Андрей Снег, Виталий Морс, Лина Селезнева, Данил Кулаков и Влад Тахтау.

Одновременно с перформансом начнет работу новая выставка Театрального центра «Космос». В холле разместятся инсталляции, которые передадут космическую атмосферу. Гостей ждет импровизированный космодром, космонавты в шлемах, зеркальные планеты и параметрические картонные ракеты. Их участники перформанса смогут заклеить разноцветными кружками, показав, с каким цветом они ассоциируют космос, пишет «Moi-portal.ru».