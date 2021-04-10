В Ишиме провели операции по замене хрусталика. Фото - "Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области" в ВК.

После годового перерыва в офтальмологическом отделении областной больницы № 4 Ишима организовали первые плановые операции по лечению катаракты. Врач-офтальмолог Евгения Перевозникова за четыре дня прооперировала 78 человек. Среди пациентов не только жители города, но и близлежащих районов.

Почувствовать разницу и оценить результат пациенты могут почти сразу после операции. Не терпится увидеть четкую картинку и восьмидесятилетней жительнице Ишима Галине Болтуновой. Она нерешительно поднимает повязку и радуется увиденному. Такого результата не ожидала, а ведь на операцию решиться не могла много лет, настоял супруг.

– До этого дня я видела только силуэт человека, книги могла читать лишь с лупой, сейчас же я всё вижу четко, это так радует. На замену хрусталика ушло около получаса. Надеюсь, что операция мне позволит вернуться к полноценной жизни, – рассказала женщина.