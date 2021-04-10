Студентам из Тюмени подсказали, где можно поработать летом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Летом в медучреждения Тюменской области привлекаются студенческие отряды. Сейчас в амбулаторное звено системы здравоохранения региона трудоустроено 39 студентов и 50 ординаторов.

В рамках волонтерской деятельности в учреждениях медпомощь оказывают 172 студента Тюменского государственного медицинского университета. При трудоустройстве в медорганизации членам студенческих отрядов предоставляются дополнительные денежные выплаты, данную информацию сообщили на заседании социального комитета в облдуме.

В целом в Тюменское региональное отделение организации «Российские студенческие отряды» в 2020 году входило 36 отрядов, это 1 тыс. 86 человек. В думе сообщили, что ребята не очень охотно идут в аграрный сектор, хотя там предлагают неплохую зарплату. Зато они готовы ехать в Крым или Краснодарский край, передает «Вслух.ру».