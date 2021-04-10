Тюменские борцы ММА борются за попадание в сборную региона. Фото - Евгений Бушуев.

В детско-юношеской спортивной школе № 3 в Тюмени сегодня, 10 апреля, стартовали чемпионат и первенство Тюмени по смешанным боевым единоборствам. Соревнуются 100 спортсменов.

Сейчас в областной столице функционируют восемь спортивных клубов этого направления, в них занимаются около 400 тюменцев. Также спортсмены ММА есть в Тобольске, Упорово и в Исетском районе. Кстати, на базе трех клубов дети, относящиеся к льготным категориям, получают эту услугу бесплатно.

– Этот вид спорта становится массовым, в том числе в нашем регионе. Сегодня мы должны сделать так, чтобы родители, отдав своего ребенка в спорт, видели, что это приносит результаты и чувствовали поддержку со стороны Тюменской области, – сказал депутат Тюменской областной думы Сергей Романов, являющийся вице-президентом региональной федерации ММА.