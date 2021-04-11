Тюменские волонтеры рассказали бабушкам, что необходимо положить с собой в рюкзак для безопасного похода в лес

Собранный рюкзак Фото: Виктория Стеблова

В Тюмени состоялась встреча добровольцев тюменского поискового отряда "Белая сова" и пожилых активисток - "Бабушек особого назначения". Женщинам рассказали, как вести себя в лесу, чтобы не потеряться.

Это уже третья по счету встреча для волонтеров и пенсионерок. По словам поисковиков, многие участницы, которые уже присутствовали на предыдущих мероприятиях, помнят правила безопасности, но не редко, пожилые люди не знают, как нужно правильно действовать в подобных ситуациях.

- В Тюменской области пожилые люди теряются часто, особенно сейчас, в сезон грибов и ягод. К тому же среди них есть люди с проблемами памяти, инвалиды по физическим и психическим заболеваниям, - поделилась координатор отряда "Белая сова" Катерина Смирнова с корреспондентом "Вслух.ру".

Поисковики объяснили бабушкам, как правильно собирать рюкзак для похода в лес. Необходимое снаряжение не даст сбиться с дороги в лесу, но если вдруг произойдет подобная ситуация, то вещи первой необходимости помогут продержаться до прихода помощи. Пенсионерам дали совет брать с собой компас, спички и сигнальные ракетницы.