В Тюменской области состоится акция #Велобезопасность

Прогулка на велосипедах Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области стартовала акция #Велобезопасность. В рамках данного мероприятия инспекторы ГИБДД проводят разъяснительную работу с велосипедистами по безопасности дорожного движения. Тюменцам, управляющим средствами индивидуальной мобильности, расскажут об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дорогах с этими категориями участников дорожного движения.Особое внимание будет уделено юным жителям региона. Для детей проведут тематические мероприятия в школах и практические занятия на площадках, флешмобы, акции с участием известных людей, спортсменов, депутатов.

В госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что самым частым нарушением велосипедистов является проезд на велосипеде по пешеходному переходу не спешившись. В Тюмени в 2021 году уже произошло одно ДТП с участием велосипедиста, пострадавшего на дороге именно в такой ситуации.