В Тюменской области скончались пять пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом. Им было от 64 до 81 года.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек: женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 81 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне правосторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 72 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 68 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 425 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 52 случая заболевания (всего с начала пандемии – 34126), 65 человек выздоровели (за весь период – 32258), пять детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 603 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.