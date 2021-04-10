Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2021 года увеличилось на 52 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 52 и составило 34 126 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

Ранее стало известно, что в Тюменскую область поступило еще 3600 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составило 90 767 доз.

Вакцинировано 70 883 человека. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 50 740 жителей области. Вакциной «ЭпиВакКорона» из первой массовой партии привито первым туром 83 человека. Помимо этого, данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины. Кстати, записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.