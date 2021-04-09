Школьники Богандинского приняли участие в профориентационном проекте

Проект «Конструктория Pro» помогает сделать один из первых осмысленных шагов в выборе профессии. Фото предоставлено организаторами

175 школьников поселка Богандинский приняли участие в профориентационном проекте, посвященном развитию soft-skills и осознанному выбору будущей профессии.

Согласно свежим статистическим данным, около 70% школьников (исследование проекта «Билет в будущее») страдают неосознанной некомпетентностью. Это состояние, когда человек не представляет, чем можно заниматься в будущем, и не считает нужным выбирать профессию. Такие люди рискуют неверно выбрать профессиональный путь и чувствовать себя не на своем месте.

– Чем будет заниматься человек в будущем, существенно повлияет не только на его финансовое положение и социальный статус, но и на всё общество и нашу жизнь в целом, – уверена автор программы, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Чем осознаннее будет такой выбор, тем более счастливое общество мы сформируем. Однако, перед тем как стать специалистом в любой отрасли, подростку приходится проделать длинный путь, начиная от самой мысли о том, кем быть, и заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта для работы. Наш проект «Конструктория Pro» помогает сделать один из первых осмысленных шагов в этом направлении.

Разговор о профессии должен начинаться с самого детства. В шутку у маленьких детей спрашивают: «Кем ты хочешь стать в будущем?». К тому же многие игры, в которые они играют, отражают интересы ребят и могут подготовить их к будущей специальности, развивая определенные навыки. Так, собранные в рамках проекта «Конструктория Pro» 12 конструкторов тренируют 50 основных навыков, которые пригодятся более чем в 12 отраслях экономики, делается это в игровой форме. Каждому из участников проекта выдаётся специальная карта будущих профессий, в которой школьник отмечает уже имеющиеся у себя «скилы» или выделяет те качества, которых ему не хватает для выбранного направления.

– Тот факт, что осмысление своих сильных и слабых сторон, желания развиваться в определённой стезе происходит в игровой форме, дает информации экологичнее закрепиться в сознании ребенка, – рассказывает Елена Кашкарова. – И потом обязательно поможет найти увлекательную, эмоционально интересную и хорошо оплачиваемую профессию.