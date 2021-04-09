В Тюмени состоится мероприятие для детей, посвященное Дню космонавтики

Фото: добраятюмень.рф

В Тюмени в детском центре «Музейляндия» пройдет мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Встреча состоится 10 апреля в 12:00. Сборная группа детей в возрасте от 5 лет станет участниками развлекательной программы «Белка и стрелка в космосе».

Корреспондент Megatyumen.ru, посетивший Музейный комплекс имени Словцова, выяснил, что в рамках мероприятия запланировано посещение музея и выставки «Детский мир истории русской открытки». Участники мероприятия узнают интересные факты о галактике и важных исторических фигурах побывавших в космосе. Помимо этого, дети смогут проявить свои таланты рисуя и отгадывая загадки о Вселенной.

Продолженность активной игровой программы для детей продлится час, в конце встречи всем участникам предложат своими руками изготовить памятный сувенир на «космическом мастер-классе».

Работники музея подчеркнули, что в течение года мероприятие проводится по заявкам, но чаще всего его организуют в честь Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Стоимость участия – 150 рублей, возрастная категория 6+.

При посещении музея посетителей просят не забывать о мерах безопасности и надевать маску.