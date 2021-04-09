Тоболяки оценили выставочный проект «Первый в космосе». Фото: тобольский музей-заповедник.

Тоболяки оценили выставочный проект «Первый в космосе». Выставка, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, открылась в музее истории управления Сибирью

– На выставке представлены гравюры и цветные литографии российских художников из фондов Тобольского музея-заповедника, скульптурный бюст Юрия Гагарина, макетЗемли и другие экспонаты. Для школьников предусмотрен мастер-класс по созданию 3D-открытки на тему космоса, – рассказали организаторы.

Выставка проходит во Дворце наместника по адресу: Красная площадь, 1, стр. 3.