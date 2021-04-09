Тюменский пенсионер, которого жена застала с другой, побил ее чайником. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района обратилась жительница посёлка Новотарманский. Женщина сообщила о том, что соседи громко шумят. На место прибыл участковый уполномоченный. Выяснилось, что по данному адресу женщине причинен вред здоровью.

Сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 66-летний супруг потерпевшей. Как оказалось, в день происшествия супруга, явившись домой, застала мужа в компании другой женщины.

– После чего в состоянии алкогольного опьянения супруг решил пойти на примирение, но жена не соглашалась. Возник конфликт. Он схватил металлический чайник и нанёс им жене три удара по телу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.