В Тюмени готовятся к пожароопасному сезону. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени готовятся к пожароопасному сезону. В этом году, как только сойдет снег, планируется проложить 17,65 км минерализованных полос и сделать 14 км противопожарных разрывов. Для этого нужно выкосить сухостой.

– Сетевые организации, владеющие объектами электросетевого хозяйства в охранных зонах, проинформированы о необходимости очистки от сухой растительности охранных зон воздушных линий электропередачи, расположенных в лесных массивах. Для организации работы по профилактике возгораний сухой растительности, сокращению сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными пожарами на территории города, в ежедневном режиме будет организована работа шести патрульных групп, – отметили в администрации.

Кроме того, МКУ «ЛесПаркХоз» проведет работы по обновлению минерализованных полос на территории лесничества «Городские леса» (166,8 км) и организует уборку несанкционированных свалок.