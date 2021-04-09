Ишимки стали реже делать аборты. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областной больнице № 4 Ишима стали реже проводить аборты. Снижение составило 13%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года – 170 против 196. При этом 85% женщин, делавших аборт, решили таким образом избавиться от нежеланного ребенка сами.

– Не важно на каком сроке, искусственный аборт может привести к необратимым нарушениям здоровья женщины. Самое страшное последствие аборта – это невозможность в будущем родить здорового ребенка. Вакуумный аборт может привести к внематочной беременности, к патологии плаценты и самого плода, – сообщил заведующий женской консультацией областной больницы № 4 Юрий Головин.

В медицинском учреждении подчеркнули, что, как показывает практика, после первого аборта угроза выкидыша составляет 1/4 всех случаев, второй аборт увеличивает эту цифру до 1/3, последующие аборты не только увеличивают риск неудачной беременности до 50%, но и рождают угрозу рака молочной железы, опухолей матки и шейки матки.