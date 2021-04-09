Бывший тренер сборной России по карате из Тюмени признался в угоне 17 машин. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд приступил к рассмотрению второго уголовного дела в отношении бывшего главного тренера сборной России по карате Георгия Хижнякова. Мужчину обвиняют в крупной краже, совершенной в составе ОПГ, и покушении на кражу.

Напомним, что Хижняков уже сидел за хищения иномарок. В 2009 году его приговорил к восьми годам заключения, позже срок немного скостили, а в 2014 году освободили из под стражи из-за болезни.

– В 2015 году он снова создал ОПГ из четырех человек для хищения авто. Схема совершения преступлений та же, что и по первому делу. Злоумышленники с помощью специального устройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных машинах с места происшествия. В Тюмени было украдено 17 транспортных средств общей стоимостью более 14,9 миллиона рублей. В четырех случаях машинами завладеть не удалось, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Деятельность преступной группы пресекли в январе 2018 года, но тогда Хижняков скрылся. Его смогли задержать в октябре 2020 года в Екатеринбурге. Сегодня в ходе судебного разбирательства было оглашено обвинительное заключение. Экс-тренер полностью признал свою вину.