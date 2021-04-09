В тюменские поликлиники доставили вакцину от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменские поликлиники доставили вакцину от коронавируса. Ею могут привиться сразу 1 620 человек. В зависимости от наличия в поликлинике обеих вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией.

– Также поступило еще 6 900 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодня общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» – 87 167 доз. Вакцинировано 66 848 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 50 394 жителя области, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

В листе ожидания находятся 38 302 человека, записаны на вакцинацию 9 080. Напомним, что записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.